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Barzani'den PKK'ya çağrı: Suriye Kürtleri geleceklerini tayin etmeli

Barzani'den PKK'ya çağrı: Suriye Kürtleri geleceklerini tayin etmeli

Suriye devriminin ardından bölgedeki Kürtlerin geleceği tartışılmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya çağıran Barzani, "Suriye Kürtlerini geleceklerini kendilerinin tayin etme zamanı geldi." dedi.

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Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ardından 8 Aralık 2023'te Esad rejimi devrildi, güç dengeleri yeniden oluşmaya başladı. Terör örgütü PKK’ya çağrı yapan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, "PKK'nın silah bırakması gerekiyor. Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi şart." ifadelerini kullandı.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde yapılan son seçimlerin galibi Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) lideri Mesut Barzani yerel bir kanalda, Suriye’deki gelişmeleri değerlendirdi. Barzani, Suriye Kürtlerinin haklarını kazanmak için birleşmeye çalıştıklarını belirtti.

MAZLUM ABDİ'YE SESLENDİ

Terör örgütü PKK'nın, Suriye Kürtlerini geleceklerini kendilerinin tayin etmesi için serbest bırakması gerektiğini savunan Barzani, Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi’ye seslenerek dış müdahalelerden kurtulup diyalog yolunu seçme çağrısında bulundu. Barzani, "Sorun PKK’da, çünkü silah bırakması gerekiyor. Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi şart." ifadelerini kullandı.

'BU YAKLAŞIM DAHA ÖNCE YOKTU'

Türkiye ile ilişkiler konusuna değinen Barzani, Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek bu ilişkilerin bölgenin ve Suriye’nin istikrarı için kullanılabileceğini söyledi. Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için diyalog ve uzlaşı sağlanması gerektiğini vurgulayan Barzani, Kürt yetkililerin Türk-Kürt kardeşliğini vurgulayan yeni bir söylem geliştirdiğini ifade ederek bu yaklaşımın geçmişte olmadığını belirtti.

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