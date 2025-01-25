Erdoğan'dan yangın açıklaması: 'Sorumlular tavizsiz hesap verecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de yaptığı açıklamalarda Bolu'daki otel yangınına ilişkin konuşarak; "Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde Bolu'daki olayı aydınlatacaktır." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Eskişehir 8. olağan il kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Mübarek Ramazan ayı öncesi Tüm imkanlarımızı Gazze için seferber edeceğiz. 13 yıl boyunca devam eden 1 milyon insanın hayatına mal olan gaddarlığın ardından özgürlüğüne kavuşan Suriyeli kardeşlerimize de selamlarımızı gönderiyoruz. İki meselede de vicdanlı, ilkeli duruş sergilemenin haklı bahtiyarlığını yaşıyoruz.

"MAZLUMLARA SIRTINI DÖNENLERDEN OLMADIK"

Haydutluğa rıza göstermedik, haksızlık karşısında sessiz tepkisiz kalmadık. Mazluma sırtını dönenlerden olmadık. Özgüven sahibi olmak neyi gerektiriyorsa biz onu yaptık, yapmayı da devam ediyoruz. Yarın gece Suriyeli, Gazzeli, Türkistanlı mazlum için dua ederken, Bolu'da vefat edem 78 kardeşimizi de dualarınızda unutmamanızı rica ediyoruz.

"YARGI 78 CANIN HESABINI SORACAK"

Bu kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaşmak devlet ve millet olarak yalnız olmadıklarını göstermek amacıyla 1 günlük milli yas ilan ettik. Yargımız olayın aydınlatılması için çok büyük gayret içerisinde. Tutuklananlar arasında otelin sahibi ve şirketin genel müdürü de var. Yapılması gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir.

Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde Bolu'daki olayı aydınlatacaktır. Bolu'daki elim hadise nedeniyle acıyı milletçe paylaşıyoruz. Bu acıyı yaşatanlar hesap verecek.

MUHALEFETE YANGIN TEPKİSİ

Bolu'daki trajedinin siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne; duygudan, empatiden uzak bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini kesinlikle doğru bulmuyoruz.

Yargının işini zorlaştıracak, yargıyı baskı ve töhmet altında bırakacak her türlü beyandan herkesin imtina etmesi gerekiyor. Daha cenazeler bile defnedilmeden bu faciayı polemik konusu yaptılar.

"AK PARTİ BİR DAVA HAREKETİDİR"

AK Parti bir dava hareketidir. Şahsım dahil hepimiz bu davanın sadece birer neferiyiz.

Hangi görevde olursak olalım aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Hiçbirimizin bu makamları araç olmaktan çıkarıp amaç haline getirmeye hakkı yoktur.

Eskişehir bir sınırı Selanik'se, diğer sınırı Kırım'dır. Bir sınırı Semerkant'sa diğer sınırı Kuzey Kıbrıs'tır. Eskişehir, dayanışmanın barış içinde yaşamanın örnek şehirlerindendir. AK Partili kadrolar olarak Yunus Emre'nin dediği gibi dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Biz de millete küsmek, bahaneyi millet de bulmak olmaz. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan fotoğrafı biz çok iyi okuyoruz. Yol haritamızı buna göre belirliyoruz. Kendimizi eleştirmekten çekinmedik. Hiçbirimizin gönül koymaya hakkı da vakti de yoktur. Biz büyük ve güçlü Türkiye idealine odaklandık.

Biz hedeflerimize kilitlendik. Büyük ve güçlü Türkiye idealine inandık. Eskişehir için koşmaya devam edeceğiz. Eskişehir'i fetret devrinden kurtarıp eser ve hizmet belediyeciliğinin örnek şehri haline getirene kadar durmadan çalışacağız.

Halkın takdirinin başımızın üstünde yeri var. Arzu ettiğimiz konumda değilsek sorumlusu biziz.