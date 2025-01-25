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Ünlü sanatçı Zerrin Özer vasiyetini açıkladı

Ünlü sanatçı Zerrin Özer vasiyetini açıkladı

Zerrin Özer, geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görmüştü. Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden sanatçı vasiyetini açıkladı.

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Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, Haziran 2022'de kariyerini noktaladığını duyurmasından üç ay sonra "Dayanamıyorum, dayanılmıyor" diyerek bu kararından vazgeçtiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz nisan ayında ise kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan ünlü isim geçirdiği omurilik ameliyatından sonra da Darülaceze’deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görmüştü.

ÖDÜL TÖRENİNDE AÇIKLAMIŞTI

Son olarak katıldığı bir ödül töreninde sağlık durumu hakkında açıklamalar yapan Özer; 'Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralmalar var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum' demişti.

Usta sanatçı Zerrin Özer, şimdi de MagazinD ekibiyle buluştu. Geçirdiği rahatsızlıktan bahseden Özer, vasiyeti hakkında açıklamalar da bulundu.

"CENAZEMDE ŞARKI ÇALSIN"

Zerrin Özer ilk kez vasiyetini de açıkladı ve "Janis Joplin hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor, Little Girl Blue o çalsın cenazemde" ifadelerini kullandı. Program sunucusu Asiye Acar ünlü ismin vasiyetini duyunca çok şaşırdı ve 'Nasıl yani?' diye sordu. Zerrin Özer ise 'Cenazemin bir bölümde bu şarkı çalsın' ifadelerini kullandı.

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