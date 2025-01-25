Özgür Özel'in 'Aradım açmadı' iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan cevap

78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin tartışmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Telefonlarımı açmadı' iddiasında bulunduğu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açıklamalarda bulundu

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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporu yayımlamasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, raporu korsan olarak değerlendirmişti.

Özel, Tunç'un ifadesinin ardından yaptığı açıklamada "Bunu duyduğum anda süreçle ilgili teminat vermiş olan İçişleri Bakanı'nı aradım. Bir bakanımız Malatya'daydı. Diğeri herhalde meşgul olduğu işe nasıl tepki göstereceğimizi bildiği için o gün bizimle iletişim kurmamayı tercih etti" ifadelerini kullandı.

NEDEN CEVAP VERMEDİĞİNİ AÇIKLADI

Özel'in açıklamalarına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100'de yayımlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında yanıt verdi. Programın konuğu Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a açıklamalarda bulunan Tunç, "Özgür bey bana ulaşamayan biri değil. Birçok konuda beni arar ve görüşürüz. Kendisi de bilir birçok unsurda yardımcı oluruz. Bu kez aradı evet ve ulaşamadı. Çünkü telefonunu bilerek açmadım. Yapmış olduğu dezenformasyona kızdım" ifadelerini kullandı.

"YAYDIKTAN SONRA BENİ ARAMASI İYİ NİYETLİ OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Tunç ayrıca "78 kişiyi kaybettiğimiz acı olay üzerinden manipülasyon yapmasını büyük bir sorumsuzluk olarak gördüm. Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış imzasız korsan bir metni rapor diye paylaşıp sosyal medya mesajı yayınlamadan önce arayıp gerçeği öğrenmek isteseydi kendisini aydınlatırdım. Gerçek olmayan bir bilgiyi sırf soruşturmaya karşı kafa karışıklığı oluşturmak için yayması sonrasında beni araması bu konuda iyi niyetli olmadığını gösteriyor" diye konuştu