Bakan Güler, Şehit Astsubay Akıncı'nın baba evini ziyuaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit düşen Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Bakan Güler, şehidin ailesine sabır dileyerek, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve şehitlerin kanlarının asla yerde kalmayacağını vurguladı.

"BİRLİĞİNİN ÖNCÜSÜ OLARAK ŞEHİT OLDU"

Bakan Güler, taziye sırasında, "Bugün huzur içinde yaşayabiliyorsak, bu Ufuk evladımız ve onun gibi kahraman şehitlerimiz sayesinde hür ve özgür bir şekilde yaşıyoruz" dedi.

Ayrıca, şehit Akıncı’nın kahramanlıkla birliğinin öncüsü olarak şehit düştüğünü belirten Bakan Güler, "Şehidimizin kanı yerde kalmadı, şehit edenleri de dün bulup hak ettikleri cezayı verdik" şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN SİZLERİN YANINDAYIZ"

Terörle mücadeleye olan kararlılığı yineleyen Bakan Güler, "Şehitlerin kanını yerde bırakmamak için gece gündüz mücadelenin süreceğini, Akıncı ailesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvencesinde olduğunu" ifade etti.

Şehit ailesine her zaman yanlarında olacaklarını belirten Bakan Güler, "Ufuk gibi kahramanlarımızın ruhu şad olsun, her zaman sizlerin yanındayız" dedi.

Ziyarete Bakan Güler'in yanı sıra, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut da eşlik etti.