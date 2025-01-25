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Özgür Özel: CHP iktidar olsaydı bunlar zaten yaşanmazdı

Özgür Özel: CHP iktidar olsaydı bunlar zaten yaşanmazdı

Bolu'daki otel yangınında kaybettiğimiz 78 vatandaş ülkeyi yasa boğdu. CHP lideri Özgür Özel bugünkü konuşmasında, "CHP bugün iktidarda olsaydı bunlar yaşanmazdı" diyerek iktidara yüklendi.

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Partisinin İzmir İl Başkanlığında açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yangının çıktığı gün programlarını iptal ederek, Bolu'ya gittiğini ve bakanlardan bilgi aldığını söyledi:

ÖZGÜR ÖZEL: "CHP İKTİDAR OLSAYDI, BUNLAR OLMAZDI"

CHP bugün iktidarda olsaydı bunlar zaten yaşanmazdı. Ama bu olay yaşandığında ilgililerin derhal görevden el çekmesi soruşturmanın salahiyeti açısından önemsenirdi.

"SORUMLULAR EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI"

CHP Genel Başkanı Özel, şöyle devam etti:

Böyle bir facianın mazereti olamaz, burada sorumlular bulunup en ağır şekilde cezalandırılmalı, bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Önümüzdeki hafta Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Mevzuatta ne eksik var, yetkilerde ne eksiklikler var? Bir yerlerde bir şeyin aksadığı kesin. O yüzden bir daha bu acının yaşanmaması için bütün yetki paylaşımları, bütün aksayan noktalar ne varsa üzerinde Meclisin çalışması lazım.
Özel, yangınla ilgili oluşturulan bilirkişi heyetinin çalışmasını ve süreci dikkatle takip ettiklerini belirtti.

Adaletin sağlanmasını ve suçluların cezalandırılmasını istediklerini ifade eden Özel, "Adalete müdahale olduğunda, bu müdahalenin karşısında dururuz." diye konuştu.

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