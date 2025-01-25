Galatasaray'dan yabancı VAR'a tepki! 'Yabancı kaldı'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray-Konyaspor maçında Osimhen'in ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golüne tepki gösterdi. Yabancı VAR hakemine tepki gösteren Öztürk, "yabancılar da biraz yabancı kalabiliyor bu işe" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u 1-0 yendi. Sarı kırmızılıların 54. dakikada bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Eğer Abdülkerim Bardakcı VAR hakemine göre aktif ofsaytta ise Hatayspor maçında yediğimiz gol de böyle değil miydi? Rica ediyorum şu işin standardı olsun. Net golümüz verilmedi. Yabancı VAR geldi görüyoruz. Yabancı VAR görmedi. Yabancılar da biraz yabancı kalabiliyor bu işe. Yarın 2. sıradaki rakibimizin maçı var. Göztepe çok iyi takım. Bizimle ve Beşiktaş'la çok iyi maç oynadı. Avrupa hayalleri var diğer takımlar gibi. Yarın da çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah maçın hakemi bizim onların stadında Fenerbahçe'yi eze eze yendiğimiz maçta yaptığı hatayı tekrarlamaz. Hakemin o hatası olmasaydı maç 7'ye 8'e giderdi. Canı sağ olsun. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda Galatasaray yine şampiyon olacak."