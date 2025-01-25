Galatasaray-Konyaspor maçında tartışmalı kararlar!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray-Konyaspor maçında Hakem Halil Umut Meler, tartışmalı kararlara imza attı.

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı yöneten Halil Umut Meler, tartışmalı kararlara imza attı.

GALATASARAY PENALTI KAZANDI!

Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Osimhen, ceza sahası içinde Adil'in müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler'in devam ettirdiği pozisyonda VAR devreye girdi ve Galatasaray penaltı kazandı.

Topun başına geçen Osimhen, sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi.

Deniz Ateş Bitnel: Osimhen rakibinden hızlı davranıp topa dokunuyor ve top kontrolü kendisine geçecekken, rakip oyuncu geç kalınmış müdahale ile Osimhen'in ayağına vuruyor. Penaltı kararı ve VAR müdahalesi doğru

KIRMIZI KART İTİRAZI!

Karşılaşmanın 32. dakikasında Yunus Akgün'ün Adil'in yüzüne yaptığı müdahale sonrası Konyalı oyuncu sakatlık geçirdi. Adil, uzun süre kırmızı kart itirazlarında bulunurken Yunus Akgün'e sarı kart çıktı.

Pozisyon sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Deniz Ateş Bitnel: Yunus'un eli rakibin çene bölgesine temas etti ! Bu bir yumruk değil ! Sarı kart doğru karar

GALATASARAY'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI!

Karşılaşmanın 54. dakikasında Mertens'in ortasında Barış Alper Yılmaz topu indirdi. Barış'ın indirdiği topu Osimhen ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Pozisyon VAR'da uzun süre incelendi ama karar değişmedi. Pozisyonda ofsayt bayrağı Abdülkerim Bardakcı için kalktı.

Deniz Ateş Bitnel: Ofsayt pozisyonunda bulunan Abdülkerim, rakibine temasta bulunarak onun topla oynama , ya da oynayabilme şansını engelliyor ve top için rakibiyle mücadeleye girmiş oluyor! Ofsayt ve gol iptali doğru