BIST 10.105
DOLAR 35,68
EURO 37,48
ALTIN 3.178,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırıkkale'de dehşet! Kayınvalidesini bıçaklayıp hamile eşi ve kayınbabasını darbetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kırıkkale'de dehşet! Kayınvalidesini bıçaklayıp hamile eşi ve kayınbabasını darbetti

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınbabasını darbeden kişi, kayınvalidesini de bıçakla yaraladı.

Abone ol

İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi S.U. (17) ile görüşmek için kayınbabasının evine giden E.U. (24) ile kayınbabası A.Ö. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kayınvalidesi Ç.K'yi bıçakla yaralayan E.U, kayınbabası A.Ö'ye de düdüklü tencereyle vurdu. Şüpheli, hamile olduğu öğrenilen eşi S.U'yu da darbederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince bir süre sonra yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı
5,7 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede büyük panik
5,7 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede büyük panik
Ankara'da yangın paniği! 9 kişi hastanelik oldu
Ankara'da yangın paniği! 9 kişi hastanelik oldu
Miraç Kandili bugün idrak edilecek
Miraç Kandili bugün idrak edilecek
Kaan Ayhan: Kendi mevkimde oynamayı özlemiştim
Kaan Ayhan: Kendi mevkimde oynamayı özlemiştim
Okan Buruk, Galatasaray'ın teklif yaptığı yıldızı açıkladı!
Okan Buruk, Galatasaray'ın teklif yaptığı yıldızı açıkladı!
Muslera'dan veda gibi sözler! 'Sona geldiğimiz anlamına geliyor'
Muslera'dan veda gibi sözler! 'Sona geldiğimiz anlamına geliyor'
Galatasaray'dan yabancı VAR'a tepki! 'Yabancı kaldı'
Galatasaray'dan yabancı VAR'a tepki! 'Yabancı kaldı'
Galatasaray-Konyaspor maçında tartışmalı kararlar!
Galatasaray-Konyaspor maçında tartışmalı kararlar!
Özgür Özel'in 'Aradım açmadı' iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan cevap
Özgür Özel'in 'Aradım açmadı' iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan cevap
Bakan Güler, Şehit Astsubay Akıncı'nın baba evini ziyuaret etti
Bakan Güler, Şehit Astsubay Akıncı'nın baba evini ziyuaret etti
Özgür Özel: CHP iktidar olsaydı bunlar zaten yaşanmazdı
Özgür Özel: CHP iktidar olsaydı bunlar zaten yaşanmazdı