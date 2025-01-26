Kırıkkale'de dehşet! Kayınvalidesini bıçaklayıp hamile eşi ve kayınbabasını darbetti

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki hamile eşi ve kayınbabasını darbeden kişi, kayınvalidesini de bıçakla yaraladı.

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İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşi S.U. (17) ile görüşmek için kayınbabasının evine giden E.U. (24) ile kayınbabası A.Ö. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kayınvalidesi Ç.K'yi bıçakla yaralayan E.U, kayınbabası A.Ö'ye de düdüklü tencereyle vurdu. Şüpheli, hamile olduğu öğrenilen eşi S.U'yu da darbederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince bir süre sonra yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.