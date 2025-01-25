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Kaan Ayhan: Kendi mevkimde oynamayı özlemiştim

Kaan Ayhan: Kendi mevkimde oynamayı özlemiştim

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kaan Ayhan, Konyaspor ile oynadıkları karşılaşma sonrası "Kendi mevkimde oynamayı özlemiştim. Umarım takım arkadaşlarım da özlemiştir" dedi.

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Galatasaray, Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında konuk ettiği Konyaspor’u tek golle mağlup etti.

Müsabakanın ardından Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KRİTİK MAÇTI"

Mücadeleyi değerlendiren Ayhan, şunları dedi:

Çok kritik bir maçtı. Moralimizi yukarıda tutmak için önemliydi. İyi oynadık. Bazı pozisyonlarda şanslı olsak daha rahat bir maç olabilirdi. Mücadeleyi gösterdik. Taraftarın pozitif enerjisiyle, uzun zaman sonra kalemizde gol görmedik. Pozitif anlar vardı. Bu maçtan pozitif çıkaracağımız şeyler var. Önümüze bakıyoruz. Amsterdam'da çok önemli bir maç bizi bekliyor.

"KENDİ MEVKİMDE OYNAMAYI ÖZLEMİŞTİM"

Mevkisi ve performansı hakkında konuşan 30 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Kendi mevkimde oynamayı özlemiştim. Umarım takım arkadaşlarım da özlemiştir. Takım oyunu için iyi bir takım arkadaşı olmuşumdur umarım. Sözde sağ bek ama orada da daha çok merkeze gelip oyun kurulumunda önemli olmaya çalışıyorum. Çok şey değişmedi bugün. Takım arkadaşlarım mücadele etti, ben de elimden geldiğince mücadele ettim. Hepimiz mutluyuz.

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