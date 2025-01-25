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Okan Buruk, Galatasaray'ın teklif yaptığı yıldızı açıkladı!

Okan Buruk, Galatasaray'ın teklif yaptığı yıldızı açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lyon forması giyen Georges Mikautadze'ye teklif yaptıklarını söyledi.

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrasında açıklamalar yaptı.

ONLA DA OLUYOR ONSUZ DA OLMUYOR

Transfer gündemi hakkında konuşan Okan Buruk, "Transfer dönemi çok istiyorsunuz açılsın, takviye yapalım diye. Bir yandan da gidecekler, kalacaklar, aynı pozisyonda oyuncu alınacak mı gibi sorular olabiliyor. Geçen seneki ara transfer dönemi de aynı sıkıntıyla geçmişi, bundan daha sıkıntılıydı. Sonunda şampiyonlukla bitirdik. Transfer dönemi kapandıktan sonra oyuncular işlerine odaklanınca kafası daha rahat oluyor. Onla da oluyor onsuz da olmuyor." dedi.

TEKLİF YAPTIK!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden Georges Mikautadze ile ilgili soruya Okan Buruk, "Mikautadze beğendiğimiz bir oyuncu. Onun için teklif yaptık. Lyon'un oyununu son dönemde beğenen biri değilim. Lyon formda bir takım değil. Formda olmayan takımlardaki oyuncuların performansları değişebiliyor. Ben son maç özelinde Lyon'u biraz durgun gördüm. Lyon da iyi bir dönemden geçmiyor." yanıtını verdi.

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