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Ankara'da yangın paniği! 9 kişi hastanelik oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da yangın paniği! 9 kişi hastanelik oldu

Çankaya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıkan yangında, 9 kişi dumandan etkilendi.

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Tunalı Hilmi Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında Fatma Fitnat Atalay, Yusuf Tayfun Çakmak ve Gülhan Çakmak'ın yaşadığı dairede, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Atalay ile Çakmak çiftinin yanı sıra diğer dairelerde yaşayanlarla birlikte binadakilerin tahliyesine yardımcı olmak için içeri girenlerin de aralarında olduğu dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Dumandan etkilenen 9 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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