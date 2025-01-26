Zerrin Özer vasiyetini açıkladı: Cenazemde o şarkı çalsın

Son şarkısı "Basit Numaralar" ile adından söz ettiren ve bir süredir gözlerden uzak yaşayan şarkıcı Zerrin Özer, vasiyetini açıkladı.

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Zerrin Özer, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. 67 yaşındaki Özer, tedavinin ardından taburcu olmuştu.

Magazin D programına katılan ünlü şarkıcı, o süreçte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Benim çok baş dönmelerim vardı. Ben vertigo olduğunu zannediyordum, sonra beyin tomografisi istendi benden. Orada görülüyor ki beyincikteki iki damarda tıkanma var."

"Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim" diyen Zerrin Özer, vasiyetini de açıkladı.

"O çalsın cenazemde"

"Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor" diyen Zerrin Özer, cenazesinde; Janis Joplin, 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını vasiyet ederek "O çalsın cenazemde" ifadelerini kullandı.

En büyük pişmanlığını açıkladı

Öte yandan Zerrin Özer, birkaç hafta önceki röportajında da yaşadığı en büyük pişmanlığı açıklamıştı.

Özer "Anne olmadığım için çok pişmanım. Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" demişti.