BIST 10.105
DOLAR 35,68
EURO 37,48
ALTIN 3.178,91
HABER /  MAGAZİN

Zerrin Özer vasiyetini açıkladı: Cenazemde o şarkı çalsın

Zerrin Özer vasiyetini açıkladı: Cenazemde o şarkı çalsın

Son şarkısı "Basit Numaralar" ile adından söz ettiren ve bir süredir gözlerden uzak yaşayan şarkıcı Zerrin Özer, vasiyetini açıkladı.

Abone ol

 Zerrin Özer,  yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü. 67 yaşındaki Özer, tedavinin ardından taburcu olmuştu.

Magazin D programına katılan ünlü şarkıcı, o süreçte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Benim çok baş dönmelerim vardı. Ben vertigo olduğunu zannediyordum, sonra beyin tomografisi istendi benden. Orada görülüyor ki beyincikteki iki damarda tıkanma var."

"Hayatımda yaşadıklarıma sadık kalınarak senaryonun yazılmasını isterdim" diyen Zerrin Özer, vasiyetini de açıkladı.

"O çalsın cenazemde"

"Janis Joplin, hayatımın kadını. Onun şarkısı var hayatımı anlatıyor" diyen Zerrin Özer, cenazesinde; Janis Joplin, 'Little Girl Blue' adlı şarkısının çalınmasını vasiyet ederek "O çalsın cenazemde" ifadelerini kullandı.

En büyük pişmanlığını açıkladı

Öte yandan Zerrin Özer, birkaç hafta önceki röportajında da yaşadığı en büyük pişmanlığı açıklamıştı.

Özer "Anne olmadığım için çok pişmanım. Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırıkkale'de dehşet! Kayınvalidesini bıçaklayıp hamile eşi ve kayınbabasını darbetti
Kırıkkale'de dehşet! Kayınvalidesini bıçaklayıp hamile eşi ve kayınbabasını darbetti
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 6 zanlı daha tutuklandı
5,7 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede büyük panik
5,7 büyüklüğünde deprem oldu! Ülkede büyük panik
Ankara'da yangın paniği! 9 kişi hastanelik oldu
Ankara'da yangın paniği! 9 kişi hastanelik oldu
Miraç Kandili bugün idrak edilecek
Miraç Kandili bugün idrak edilecek
Kaan Ayhan: Kendi mevkimde oynamayı özlemiştim
Kaan Ayhan: Kendi mevkimde oynamayı özlemiştim
Okan Buruk, Galatasaray'ın teklif yaptığı yıldızı açıkladı!
Okan Buruk, Galatasaray'ın teklif yaptığı yıldızı açıkladı!
Muslera'dan veda gibi sözler! 'Sona geldiğimiz anlamına geliyor'
Muslera'dan veda gibi sözler! 'Sona geldiğimiz anlamına geliyor'
Galatasaray'dan yabancı VAR'a tepki! 'Yabancı kaldı'
Galatasaray'dan yabancı VAR'a tepki! 'Yabancı kaldı'
Galatasaray-Konyaspor maçında tartışmalı kararlar!
Galatasaray-Konyaspor maçında tartışmalı kararlar!
Özgür Özel'in 'Aradım açmadı' iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan cevap
Özgür Özel'in 'Aradım açmadı' iddiasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan cevap
Bakan Güler, Şehit Astsubay Akıncı'nın baba evini ziyuaret etti
Bakan Güler, Şehit Astsubay Akıncı'nın baba evini ziyuaret etti