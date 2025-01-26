'İsrailsohbet' grubu üyesinden skandal sözler! Yangında ölenlerin aileleriyle dalga geçmişlerdi

"İsrailsohbet" isimli Telegram grubunun üyeleri, Kartalkaya'daki korkunç otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını telefonla arayarak küfürlü sözlerle dalga geçti. Grup üyelerinin acılı ailelerle yaptığı konuşmalar sosyal medyada infiale yer açtı. Grubun bir üyesi skandal bir video daha paylaştı.

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Türkiye​'nin toplumsal hafızasına acı bir şekilde kazınan Kartalkaya yangın faciasının izleri henüz çok tazeyken, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına yapılan terbiyesizlik infiale neden oldu.

"İsrailsohbet" adlı Telegram​ grubunda yayımlanan görüntülerde yangında ölenlerin ailelerine, illegal yollarla elde ettikleri numaralardan ulaşarak vicdanları ayaklar altına alan sözler sarf eden şahıslar tüm Türkiye'nin tepkisini çekti.

Yaşananlar sonrası İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı devreye girerek soruşturma başlatırken sorumluların her yerde arandığı belirtildi.

Adeta meydan okudu: "Hızlı olan bizi yakalasın"

Ancak olay sıcaklığını korurken söz konusu gruptan olduğunu söyleyen bir şahıs, aynı gruptan bir video mesaj paylaşarak adeta kolluk kuvvetlerine meydan okudu.

Söz konusu şahıs videoda "Twitter'da gündem olmuş İsrailsohbet grubumuz. Kimseyi bulamayacaksınız, boşuna uğraşıyorsunuz. Hızlı olan bizi yakalasın" şeklinde toplumun sinir uçlarına dokunan sözler sarf etti.

Videoda yüzü açıkça görünen ve lise çağlarında olduğu tahmin edilen şahsa sosyal medyada tepki yağdı.

Yas ilan edilmişti

Kartalkaya Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangın​ faciasında 36'sı çocuk olmak üzere 78 vatandaşımız vefat etmişti. İhmaller zinciri sonrası meydana gelen olay sonrası Türkiye'de 1 günlük yas ilan edilmişti.