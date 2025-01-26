Oyuncu Pervin Bağdat dolandırıcıların kurbanı oldu soluğu adliyede aldı

Aynı gün ikamete gelen şüpheli Şaban isimli şahıs ve yanında bulunan diğer kişi arızanın elektrik voltajından kaynaklandığını söyledi. Şüpheli iki kişi arızanın çok büyük olduğunu, kombi bakımı için 22 bin lira bakım ücreti istedi.