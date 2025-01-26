Oyuncu Pervin Bağdat dolandırıcıların kurbanı oldu soluğu adliyede aldı
Ünlü oyuncu Pervin Bağdat, dolandırıcıların kurbanı oldu. Bağdat, kombisi arızalanınca arıza kaydı oluşturdu. Bir süre sonra eve gelen kişiler oyuncuyu dolandırdı.
Kadıköy'de oturan Pervin Bağdat, geçtiğimiz 31 Aralık günü bir firmayı arayarak kombi bakım arıza kaydı oluşturdu.
Sabah'ın haberine göre, bir süre sonra telefonla ünlü oyuncuya ulaşıp kendisini 'Şaban' olarak tanıtan kişi keşif için ikamete geleceğini belirtti.
Aynı gün ikamete gelen şüpheli Şaban isimli şahıs ve yanında bulunan diğer kişi arızanın elektrik voltajından kaynaklandığını söyledi. Şüpheli iki kişi arızanın çok büyük olduğunu, kombi bakımı için 22 bin lira bakım ücreti istedi.
Şüpheli kişi daha sonra aceleci tavır takınarak, Bağdat'a banka uygulamasını açtırıp oyuncunun telefonunu eline alıp, onayını almadan 22 bin lirayı başka bir hesaba yolladı.