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Oyuncu Pervin Bağdat dolandırıcıların kurbanı oldu soluğu adliyede aldı

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Oyuncu Pervin Bağdat dolandırıcıların kurbanı oldu soluğu adliyede aldı

Ünlü oyuncu Pervin Bağdat, dolandırıcıların kurbanı oldu. Bağdat, kombisi arızalanınca arıza kaydı oluşturdu. Bir süre sonra eve gelen kişiler oyuncuyu dolandırdı.

Oyuncu Pervin Bağdat dolandırıcıların kurbanı oldu soluğu adliyede aldı

Kadıköy'de oturan Pervin Bağdat, geçtiğimiz 31 Aralık günü bir firmayı arayarak kombi bakım arıza kaydı oluşturdu. 

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Oyuncu Pervin Bağdat dolandırıcıların kurbanı oldu soluğu adliyede aldı

Sabah'ın haberine göre, bir süre sonra telefonla ünlü oyuncuya ulaşıp kendisini 'Şaban' olarak tanıtan kişi keşif için ikamete geleceğini belirtti.

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Oyuncu Pervin Bağdat dolandırıcıların kurbanı oldu soluğu adliyede aldı

Aynı gün ikamete gelen şüpheli Şaban isimli şahıs ve yanında bulunan diğer kişi arızanın elektrik voltajından kaynaklandığını söyledi. Şüpheli iki kişi arızanın çok büyük olduğunu, kombi bakımı için 22 bin lira bakım ücreti istedi.

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Oyuncu Pervin Bağdat dolandırıcıların kurbanı oldu soluğu adliyede aldı

Şüpheli kişi daha sonra aceleci tavır takınarak, Bağdat'a banka uygulamasını açtırıp oyuncunun telefonunu eline alıp, onayını almadan 22 bin lirayı başka bir hesaba yolladı. 

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