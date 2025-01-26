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Belarus'ta halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Belarus'ta halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Belarus'ta seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere oy kullanmaya başladı.

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Cumhurbaşkanı seçimi için yerel saatle 08.00’de başlayan oylama işlemi, saat 20.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erecek.

Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, 6 milyon 900 bin 504 kayıtlı seçmen, 5 bin 325 sandıkta oy kullanacak.

Seçimleri Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkelerinden yaklaşık 500 uluslararası gözlemci takip ediyor.

Türkiye’den Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekili Ekrem Özübek ve YSK üyesi Celal Albay, gözlemci olarak seçimleri izliyor.

Seçim günü sandığa gidemeyeceklerin "erken oy" vermesi amacıyla 21-25 Ocak'ta sandıklar açıldı. Merkez Seçim Komisyonuna göre bu tarihlerde seçmenlerin yüzde 41,81’i oy kullandı.

Seçimde Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov ve bağımsız aday olan iş insanı Anna Kanopatskaya yarışıyor.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görev süresinin ağustosta sona erecek olması nedeniyle seçim kararı alınmıştı.

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