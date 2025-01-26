İstanbul Havalimanı 3 yıldır Avrupa’nın zirvesinde!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL’e ait 2024 yılı hava trafik istatistiklerini değerlendirdi. İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama bin 401 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı olduğunu bildiren Bakan Uraloğlu, “Böylece İstanbul Havalimanı üst üste 3 yılı Avrupa’nın zirvesinde tamamladı.” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 23 Ocak tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’nu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, söz konusu raporda 2024 yılına ait hava trafik istatistiklerinin yer aldığını kaydetti.

İstanbul Havalimanı yine zirvede

İstanbul Havalimanı’nın günlük ortalama bin 401 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanımız 2024 yılında da Amsterdam, Londra ve Paris gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Böylece İstanbul Havalimanı üst üste 3 yılı zirvede tamamladı.” dedi.

İstanbul Havalimanı’nın zirvede kalacağına olan inancını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı, açıldığı günden bu yana toplam 338 milyon 152 bin 378 yolcuya hizmet verdi. 255 milyon 668 bin 998 yolcu dış hatlarda seyahat etti.” şeklinde konuştu.

Türkiye Günlük 3 bin 140 Uçuş ile Avrupa’da 6. Sırada

EUROCONTROL tarafından yayınlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu’ndaki trafik istatistiklerine göre Türkiye’nin günlük ortalama 3 bin 140 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. EUROCONTROL hava sahası uçuş başına gecikme sürelerini incelediğimizde Türk hava sahamız uçuş başına sadece 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa’nın en verimli hava sahalarından biri oldu.” diye konuştu.