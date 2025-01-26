BIST 10.105
DOLAR 35,68
EURO 37,48
ALTIN 3.178,91
HABER /  GÜNCEL

Terör örgütü PKK büyük darbe yedi! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 13 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Oyuncu Pervin Bağdat dolandırıcıların kurbanı oldu soluğu adliyede aldı
Foto Galeri Oyuncu Pervin Bağdat dolandırıcıların kurbanı oldu soluğu adliyede aldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesini teklif etti
Trump, Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesini teklif etti
Çanakkale Savaşları'ndan kalan 110 yıllık deniz mayını imha edildi
Çanakkale Savaşları'ndan kalan 110 yıllık deniz mayını imha edildi
Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 551 bin 855 sürücüye işlem yapıldı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 551 bin 855 sürücüye işlem yapıldı
Emine Erdoğan, İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı
Emine Erdoğan, İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı
İstanbul Havalimanı 3 yıldır Avrupa’nın zirvesinde!
İstanbul Havalimanı 3 yıldır Avrupa’nın zirvesinde!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Miraç Kandili mesajı
Belarus'ta halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında
Belarus'ta halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında
Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı
Sivasspor 3 puan hasretini sonlandırdı
'İsrailsohbet' grubu üyesinden skandal sözler! Yangında ölenlerin aileleriyle dalga geçmişlerdi
'İsrailsohbet' grubu üyesinden skandal sözler! Yangında ölenlerin aileleriyle dalga geçmişlerdi
Konya'da çöken binanın enkazı kaldırıldı
Konya'da çöken binanın enkazı kaldırıldı
Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler! Soruşturma başlatıldı
Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler! Soruşturma başlatıldı