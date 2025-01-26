Terör örgütü PKK büyük darbe yedi! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 13 PKK'lı terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Abone ol
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek."
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