Beşiktaş, Antalya'da son anlarda yıkıldı

Beşiktaş, Süper Lig’in 21. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekibin golünü 79. dakikada Rafa Silva atarken, Antalyaspor'un eşitliği sağlayan golü ise 85. dakikada Erdal Rakip'ten geldi. Bu sonuçla Beşiktaş 32, Antalyaspor ise 22 puana yükseldi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’a konuk oldu.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Siyah-beyazlı ekibin golünü 79. dakikada Rafa Silva kaydederken, Antalyaspor’a eşitliği 85. dakikada Erdal Rakip getirdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 32, Antalyaspor ise 22 yaptı.

Süper Lig’de Antalyaspor, gelecek hafta Hatayspor’a konuk olacak. Beşiktaş ise BAY geçecek.

Antalyaspor - Beşiktaş maçının önemli anları

90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

85- GOL! Antalyaspor, Erdal Rakip'in attığı golle skora dengeyi getirdi.

79- GOL! Beşiktaş 1-0 öne geçti. Gedson'un ara pasında sağ kanattan hareketlenen Immobile, ortasını açtı. Kale ağzında boş kalan Rafa Silva, kafayla takımını 1-0 öne geçirdi.

55- Beşiktaş, bu dakikalarda baskısını artırdı ancak henüz net bir pozisyon bulamadı.

46- Karşılaşmanın 2. yarısına Antalyaspor başladı.

Maçta ikinci yarı oynanıyor.

38- Rafa Silva'nın ara pasında kaleci Piric, çıkmakta tereddüt etti, topla buluşan Gedson Fernandes'in sol çaprazdan vuruşu Piric'te kaldı.



28- Masuaku, savunmanın arkasına sarkan Rafa Silva'yı çok iyi gördü ama pasın şiddetini ayarlayamadı.

13- Rashica'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Semih Kılıçsoy, kafa vuruşunu yaptı ama top üst direkten auta gitti.

11- Djenepo, sol taraftan ceza sahasında Gedson ile girdiği mücadele sonucu yerde kaldı. Antalyasporlu futbolcular penaltı bekledi ancak karar devam.



9- Jakup Kaluzinski'nin uzaktan şutunu Mert Günok, sağına uzanarak kontrol etti.



1- Karşılaşma Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

Beşiktaş'ın 11'i: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Semih

Antalyaspor'un 11'i Piric, Bahadır, Erdal Rakip, Bünyamin, Sam Larsson, Güray, Moussa, Jakup, Van de Streek, Samudio, Vaysel Sarı