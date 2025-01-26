İl il deprem bölgesinde son durum! Bakan Murat Kurum: Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin ardından Yeniden Daha Güçlü Anadolu’yu seferberlik ruhuyla inşa etmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük şantiye alanına dönüştürülen 11 ilde 182 bin kişi depremzede vatandaşları sağlam konutlarına kavuşturmak için 7/24 esasıyla çalışıyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ Başkanlığı, Emlak Konut GYO, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve İller Bankası A.Ş (İLBANK) iş birliğiyle deprem bölgesindeki ev ve iş yerlerini yeniden inşa ediyor.

Bugüne kadar yapılması planlanan konutların yüzde 45’i teslim edildi. Cuma günü de “201 Bininci Konutun Anahtar Teslim ve Kura Çekim Töreni” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya’da gerçekleştirildi.

46 bin 307 konut ve 149 iş yeri daha teslim edildi

Hatay’da 13 bin 980, Malatya’da 6 bin 554, Gaziantep’te bin 535, Kahramanmaraş’ta 7 bin 202, Adıyaman’da 6 bin 781, Osmaniye’de bin 921, Adana’da 2 bin 945, Diyarbakır’da 822, Elazığ’da 3 bin 353, Kilis’te 223, Şanlıurfa’da 991 olmak üzere toplam 46 bin 307 konut ve 149 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi. Böylece bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201 bin 580’e yükseldi. 2025 yılı sonunda ise 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

Bakan Kurum’dan deprem bölgesinde son durum paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde bugüne kadar teslim edilen ve bu yıl içinde teslim edilecek konut ve iş yerlerine ilişkin haritalı paylaşım yaptı. Bakan Kurum, “Deprem bölgemizi ihya etmeden bize durmak yok. 11 şehirde; 174 ayrı alanda 1.900 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçimizle bugüne kadar 201 bin 580 konut ile iş yerimizin anahtarlarını teslim ettik. Yüzünü güldürmediğimiz tek bir vatandaşımız kalmayana dek deprem bölgesinden ayrılmayacağız” ifadelerini kullandı.

Yerinde dönüşüm ile 21 milyar TL destek

11 ilde 174 ayrı alanda, toplam 3 bin 481 şantiyede, 182 bin kişi afet konutlarını bir an önce teslim etmek için 7/24 esasıyla seferberlik ruhuyla çalışıyor. Bununla birlikte, deprem bölgesindeki depremzedelere kendi evlerini ve iş yerlerini kendileri yaptırmak isterse Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak kredi ve hibe veriliyor. Konutlara 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İş yerlerine ise 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi ve yine 40 bin lira proje desteği veriliyor. Ahırlı konutlar için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi ve 40 bin lira proje desteği sağlanıyor.

İlk konut ve iş yeri için "Yerinde Dönüşüm" desteklerinden faydalanan vatandaşlar iki ve üçüncü konut/iş yeri için de 40 bin lira proje desteği ve kredi imkanından faydalanabiliyor. Destekten asrın felaketinin ardından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen 18 il faydalanabiliyor. "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında ruhsatlandırılan bağımsız bölümlere yönelik bugüne kadar 21 milyar lira hibe ve kredi desteği sağlandı. Bugüne kadar deprem bölgesindeki altyapı hizmetleri için ise İller Bankası 65 milyar TL tutarında hibe desteği aktardı.

TESLİM EDİLEN KONUT, KÖY EVİ VE İŞ YERİ SAYILARI Deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar 169 bin 171 konut, 149 iş yeri ve 32 bin 260 köy evi olmak üzere toplam 201 bin 580 bağımsız bölüm teslim edildi. İllere göre dağılım ise şöyle: Adana’da 6 bin 700 konut ve 117 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 817 bağımsız bölüm, Adıyaman’da 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evi olmak üzere toplam 31 bin 406 bağımsız bölüm, Diyarbakır’da 7 bin 665 konut, 255 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 920 bağımsız bölüm, Elazığ’da 8 bin 149 konut, 685 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 834 bağımsız bölüm, Gaziantep’te 19 bin 428 konut, 52 iş yeri ve 2 bin 995 köy evi olmak üzere toplam 22 bin 475 bağımsız bölüm, Hatay’da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm, Kahramanmaraş’ta 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 bağımsız bölüm, Kilis’te bin 713 konut, 4 iş yeri ve 439 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 156 bağımsız bölüm, Malatya’da 20 bin 212 konut, 20 iş yeri ve 6 bin 93 köy evi olmak üzere toplam 26 bin 325 bağımsız bölüm, Osmaniye’de 6 bin 391 konut, 6 iş yeri ve 940 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 337 bağımsız bölüm, Şanlıurfa’da 6 bin 474 konut, 10 iş yeri ve bin 29 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 513 bağımsız bölüm teslim edildi.