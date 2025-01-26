Kulisleri sallayan iddia! Muharrem İnce CHP'ye geri mi dönüyor?

CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin yuvaya dönme hazırlığı yaptığı iddia edildi. İnce'nin geri dönüş öncesi Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştirdiği de konuşulanlar arasında...

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Ankara kulisleri Muharrem İnce ile ilgili sürpriz iddiayı konuşuyor. Kulislerde, İnce'nin yeniden CHP'ye döneceği konuşuluyor.

İnce'nin CHP'den davet aldığı ve bu daveti İnce'nin kabul ettiği hatta katılım töreni düşüldüğü öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu ve Özel ile görüşme...

İnce'nin geri dönüş öncesi Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştirdiği görüşmelerde geri dönüş halinde Memleket Partisi'nin akıbetinin ne olacağının konuşulduğu ifade edildi.

En geç 10 gün içerisinde somut adımların atılmasının beklendiği iddia edildi.