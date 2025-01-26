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Otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp dalga geçmişlerdi! 3 kişi gözaltında

Bolu Grand Kartal Otel'de hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak alay eden ve o anları sosyal medyadan paylaşan kişilere yönelik soruşturma başlatılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya üç kişinin gözaltına alındığını, diğer şüphelilerin arandığını açıkladı.

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını arayıp dalga geçen ve bu konuşmaları sosyal medyadan yayınlayan kişiler büyük tepki toplamıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, zanlılar hakkında İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

Başlatılan soruşturma kapsamında 21, 20 ve 19 yaşlarındaki üç zanlının güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

"Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Kartalkaya’da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı.

Ancak bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı; ayrıca vefat eden vatandaşlarımızın yakınları aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır.

Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. 

Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır."

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