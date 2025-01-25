Kartalkaya'daki otelde ailesiyle yangına yakalanmıştı yaptığı planla 8 kişi kurtuldu

Hataylı depremzede korkan çocuklarını motive etmiş

Buğur, odanın penceresini açıp, kafasını yukarıya kaldırdığında dumanların aşağıdan değil çatıdan çıktığını gördüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"O saniye kesinlikle koridora çıkmamaya karar verdim çünkü karbonmonoksit zehirlenmesinin yangınlarda etkili olduğunu biliyordum. O yüzden dışarıdan kaçış planladık. Eşim 'çarşafları birleştirelim.' dedi. Birlikte çarşafları birleştirdik ve aşağı uzattık. Bizim tahliye planımızın tamamen pencereden olmasına karar verdim. Birleştirdiğimiz çarşaflar sundurmaya yetişiyordu. En hafif olanımızdan başlayarak aşağıya bırakacağız, sundurmadan zemine geçilecek, 'asıl sundurmaya ulaşırsak gerisini hallederiz' diye planlıyordum."