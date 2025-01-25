Kartalkaya'daki otelde ailesiyle yangına yakalanmıştı yaptığı planla 8 kişi kurtuldu
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangından eşi ve 3 çocuğuyla kurtulan diş hekimi ve iş insanı Talat Buğur, yaşadıklarını anlattı. Buğur, "Karbonmonoksit zehirlenmesinin yangınlarda etkili olduğunu biliyordum. O yüzden dışarıdan kaçış planladık. Eşim 'çarşafları birleştirelim' dedi. Birlikte çarşafları birleştirdik ve aşağı uzattık" dedi.
Buğur, AA muhabirine, son 3 yıldır yarıyıl tatilinde aynı otele gittiklerini, bu sene de 18 Ocak Cumartesi otele giriş yaptıklarını söyledi. Çocuklar kayak yaptığı için sabahları erkenden kalkıp akşam erken vakitte odalarına çekildiklerini dile getiren Buğur, yangının çıktığı gece de saat 22.00 civarında odalarına çıktıklarını ve uyuduklarını aktardı.
Buğur, uyuduğu sırada koridordan gelen gürültü ve bağırma seslerini duyduğunu ifade ederek, "Aklıma yangın gelmedi ama hemen uyandım gürültü ve sese. Koridordan geliyordu sesler. Kapıyı açtığımda duman ve koşuşturan insanlar gördüm. Hemen kapıyı kapattım." dedi.
Otelin 7. katında bağlantılı aile odasında kaldıkları bilgisini veren Buğur, "Eşime 'Yangın var, çocukları kaldır.' diye bağırdım. Hemen herkes kalktı. Kesinlikle alarm sesi duymadık. Hem uyanma safhasında hem de ilerleyen süreçte kesinlikle alarm sesi söz konusu değildi. Uyanmamız tamamen benim ses duymamla oldu." diye konuştu.
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Buğur, odanın penceresini açıp, kafasını yukarıya kaldırdığında dumanların aşağıdan değil çatıdan çıktığını gördüğünü aktararak, şöyle devam etti:
"O saniye kesinlikle koridora çıkmamaya karar verdim çünkü karbonmonoksit zehirlenmesinin yangınlarda etkili olduğunu biliyordum. O yüzden dışarıdan kaçış planladık. Eşim 'çarşafları birleştirelim.' dedi. Birlikte çarşafları birleştirdik ve aşağı uzattık. Bizim tahliye planımızın tamamen pencereden olmasına karar verdim. Birleştirdiğimiz çarşaflar sundurmaya yetişiyordu. En hafif olanımızdan başlayarak aşağıya bırakacağız, sundurmadan zemine geçilecek, 'asıl sundurmaya ulaşırsak gerisini hallederiz' diye planlıyordum."