Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün savunması ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül suçu personele yıktı. Ergül "Ben elektrikçiyle yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmiştim. Yangın ikaz butonlarından otelin elektrikçisi sorumludur." ifadelerini kullandı.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 15 zanlı arasında bulunan Ergül'ün savcılık ve Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadelerine ulaşıldı.

Yönetim kurulu başkanı olduğu Grand Kartal Otel ile Gazelle Otel'in aynı şirket bünyesinde bulunduğunu, 1997'de yapımına başlanan ve 1999'da bitirilerek açılan oteli, 2019 yılında vefat eden kayınpederi Mazhar M'nin inşa ettiğini anlatan Ergül, yönetim konusunda kardeşler arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınarak ana şirket Kartal Otel AŞ bünyesindeki Grand Kartal ve Kartal Otel'in kardeşlerin şirketlerine kiralandığını aktardı.

Ergül, 2007'de otellerin ayrıldığını ve Grand Kartal Otel AŞ'nin kendi şirketi olan Grand Kartal Turizm Ticaret AŞ'ye kiralandığını belirterek, bu tarihten önce buraların bakanlık tarafından verilen Turizm İşletme Belgesi ile işletildiğini, oteller ayrılınca kiralama yaptıkları için İl Özel İdaresinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıklarını kaydetti.

Bu tarihten itibaren kendisinin oteli işlettiğini ifade eden Ergül, "Otelin denetimlerine Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolörleri gelir. Otelde denetim yaparlar. Kültür ve Turizm Bakanlığının yetki verdiği FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar. Denetim neticesinde düzenlediği rapora istinaden bize Sürdürebilir Turizm Belgesi'ni vermektedir. Bu firma Bolu'da da faaliyet göstermektedir. Yetkilisinin ismi belgenin üzerinde yazılıdır. İsmi Ali A'dır." ifadelerini kullandı.

Ergül, ilk belgelendirme tarihi 2 Mart 2023, düzenleme tarihi 2 Mart 2024 ve geçerlilik tarihi 2 Mart 2025 olan Sürdürebilir Turizm 1. Aşama Belgesi'nin, Grand Kartal Otel'in denetlendiğine ilişkin düzenlendiğini, üç aşamalı denetimin birinci aşamasının her yönden denetimi gösterdiğini, ikinci ve üçüncü aşamalarda ise bazı denetimlerin daha hafif şekilde yapıldığını aktardı.

Belirttiği şirketin denetimi 2 Mart 2023 tarihinde yaptığını, yine Özel Öz Köroğlu Güvenlik Ltd. Şti. ile bundan 5-6 yıl önce denetim yönünden anlaşma sağladıklarını anlatan Ergül, şunları kaydetti:

"Bu şirket de daha çok güvenlik (bekçilik) denetimi yapmaktaydı. Bu şirketten güvenlik hizmeti alıyorduk. Bir de kendi özel güvenlik birimimiz söz konusudur. Bunlar 24 saat otelin içerisinde gezerler. Her yönden otelin güvenliğini sağlarlar. Yangın olduğunda ikaza basarlar. Haber verirler. Sağlıkla ilgili bir problem olduğunda ilgili birime bilgi verirler. Bir de ayrıca elektrik teknik servisimiz vardır. Bu servis de herhangi bir arıza olduğunda anında müdahale ederler. Mutfaktaki elektrikli eşyaların kontrolü mutfakta görevli aşçıbaşındadır. Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekmektedir. Otelin mutfağındaki ızgaranın üzerinde her türlü yağda kızartma yapılmaktadır. Gece Grand Otel'in mutfağında 4 kişi kahvaltıyı hazırlamak üzere görev yapmaktadır. Oradaki malzemelerin sorumluluğu da bunlara aittir.

"Ben yangın olayını eşimden öğrendim"

Ben yangın olayını eşimden öğrendim. Eşim de Grand Otel'deydi. Beni telefonla aradı. Bu şekilde yangını öğrendim. Eşimin otel yönetimiyle alakası yoktur. Bazen otele eşim gezmeye gitmektedir. Yangın merdivenlerini müşteri ve personel kullanmaktadır. Ben elektrikçiyle yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmiştim. Yangın ikaz butonlarından otelin elektrikçisi sorumludur."

Ergül, binanın içerisindeki iç ve dış dekorasyonu kayınpederinden devraldığı şekilde kullandıklarından bahsederek, otelin genel müdürü damadı Emir Aras'ın kendisinden habersiz bir şey yapmayacağını ifade etti.

Her departmanın kendi şefinin bulunduğunu, mutfağın da ayrıca aşçıbaşısı olduğunu, servis bitince yattığını ve çalışanların sabah kahvaltısını geceleyin hazırladığını aktaran Ergül, "Otelde 2 senede bir yangın tatbikatı yapılır. Bu tatbikatlar da sezon açılışından önce yapılır. Tatbikatlara bütün personel katılır. Otelde, yangın halinde her odada kişilerin kaçacağı yeri gösteren planlar vardır. Bu kaçış planları doğrultusunda ışıklı yol gösteren tabelalarımız da mevcuttur. Size ibraz ettiğim dosyada yangına hazırlık olarak yaptığımız işlemler söz konusudur. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir." ifadelerini kullandı.

"Otelde yangına karşı her türlü önlem alınmıştır"

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde ise jandarma ve savcılıkta verdiği ifadelerini kabul ve tekrar ettiğinin bildiren Ergül, olay günü Gazelle Otel'de bulunduğunu, yangın haberi gelince bölgeye gittiğini ve itfaiyenin kendisinden 15 dakika sonra geldiğini anlattı.

"Otelde yangına karşı her türlü önlem alınmıştır." ifadesini kullanan ve gerekli denetimlerin yapıldığını savunan Ergül, "En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Bu denetimde engelli odalarının kapılarıyla ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi." iddiasında bulundu.

Ergül, otelin inşa edildiği tarihte yağmurlama sistemi zorunluluğunun bulunmadığını öne sürerek, "Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sistemini yapmamıza dair bir şey söylenmedi. Yangına karşı alarm sistemi vardı ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem de hasar aldığı için çalışmadı. Ancak duman dedektörleri devreye girdi. Otelin yanında bulunan 70 metrekare alan için bir rapor talebi olmuş. Otelin tamamı için herhangi bir talepte bulunduğumuza dair bilgim yoktur. Ben otelin tamamı için talebin geri çekilmesi için talepte bulunmadım." savunmasında bulundu.

2007 yılında oteli hizmete açarken Bolu Belediyesinden yangına karşı yeterlilik belgesi, sonrasında da İl Özel İdaresinden açılış belgesi aldıklarını aktaran Ergül, "Otellerin denetimlerinden sonra eksiklik varsa bize sunuluyordu. Bana denetimlerde eksiklik olduğuna dair herhangi bir şey söylenmedi. Otelin yangın merdivenlerinin ilgili mevzuata aykırı olduğuna dair bir bilgi bize söylenmedi. 2007 yılındaki mevzuata uygun yapılmıştır. Yukarıda belirttiğimiz üzere Turizm Bakanlığının yetki verdiği özel bir şirket bizi denetlemektedir. Bu şirketle ilgili bilgileri savcılık aşamasında beyan etmiştim. İtfaiyenin bize denetimi olmadı. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı da otelimizi denetlemektedir." ifadelerini kullandı.