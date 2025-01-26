Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin!

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe’yi 3-2 mağlup ederek puanını 48’e yükseltti. En-Nesyri ve Oğuz Aydın’ın golleriyle galibiyete ulaşan Fenerbahçe, gelecek hafta Çaykur Rizespor’u ağırlayacak.

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Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe’yi konuk etti.

Ülker Stadı’nda oynan mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe, 25. dakikada Juan’ın attığı golle 1-0 önde kapattı.

Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Fenerbahçe 46 ve 53. dakikalarda En-Nesyri’nin golleriyle 2-1 öne geçti. Ardından 55. dakikada Oğuz Aydın sahneye çıktı ve skoru 3-1 yaptı.

Göztepe, 82. dakikada Miroshi’nin golüyle umutlansa bile bu gol puan almaya yetmedi ve maç 3-2 tamamlandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 48’e yükseltti. Göztepe ise 34 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Göztepe ise evinde Alanyaspor’u ağırlayacak.

Fenerbahçe - Göztepe maçının önemli anları

90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı. Fenerbahçe 3-2 Göztepe

82'GOL! Göztepe, Miroshi ile farkı 1'e indirdi. Kullanılan duran topta arkaya açılan topu Romulo, voleyle içeri çevirdi. Arka direkte Miroshi, boş pozisyonda topu kafayla ağlara gönderdi.

78'Sol taraftan içeri kat eden Maximin, ayağının içiyle uzak köşeyi düşündü ama top kaleci Lis'te kaldı.

73'Szymanski'nin ortasında Dzeko kafayı vurdu. Kaleci Lis, son anda topu kornere çeldi.

55'Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın golüyle 3-1 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, herkesin orta açmasını beklerken topu aniden kaleye gönderdi ve muhteşem bir gole imza attı.

53'GOL! Fenerbahçe, En-Nesyri ile 2-1 öne geçti. Kostic'in soldan kullandığı köşe vuruşunda En-Nesyri adeta havada asılı kalarak muhteşem bir kafa vuruşu yaptı ve topu kalecinin solundan ağlara gönderdi.

46'GOL! En-Nesyri topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 1-1'lik eşitliği yakaladı. Sol taraftan yapılan orta arkaya açıldı. Arka direkte boş pozisyonda kalan En-Nesyri, bekletmeden çok sert bir vuruş yaparak topu kalecinin sağından ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'Dzeko'nun ara pasında En-Nesyri sağ çaprazdan karşı karşıya kaldı. Nesyri'nin şutu kaleci Lis'ten döndü, atağında devamında topla buluşan Tadic, alt pas içinde topu arkaya çevirdi ama Tadic'in topu çevirdiği yerde hiçbir Fenerbahçe oyuncu yoktu.

37'Romulo, 3 Fenerbahçeli savunmacının arasında topu kontrol etti ve pasını Tjanic'e aktardı. Tjanic'in ceza sahasından vuruşu İrfan Can'ın üstüne gitti.

36'Göztepe gole çok yaklaştı! Sağ taraftan çizgiye inen Dennis topu içeri çevirdi. Arkadan gelen Djalma topla buluştu. Boş pozisyonda kalan Djalma'nın vuruşu Oğuz Aydın'dan geri döndü.

32'En Nesyri'nin ceza sahası yayı üstünden çektiği şut, farklı şekilde auta gitti.

25'GOL! Göztepe, Juan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası yayı üstünde Romulo'nun kafayla indirdiği topu kontrol eden Juan, kaleci İrfan Can'ın solundan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Göztepe 1-0 öne geçti.

20'Szymanski'nin kullandığı duran topta En Nesyri kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

16'Göztepe gole çok yaklaştı. Juan'ın içeri çevirdiği topta Tjanic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tjanic'in vuruşu üstten auta gitti.

10'Göztepe'de Juan, sakatlık geçirdi ve oyun kısa süre durdu.

7'Karşılaşmanın bu bölümünde Göztepe, ön alanda baskı yaparak rakibi hataya zorluyor. Fenerbahçe ise hızlı çıkışlarla rakip kalede tehlike oluşturmak istiyor.

2'Göztepe maça baskılı bir oyunla başladı.

1'Karşılaşma Göztepe'nin vuruşuyla başladı.

Fenerbahçe - Göztepe ilk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can; Çağlar, Djiku, Yusuf, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En Nesyri, Dzeko

Göztepe: Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo