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Sivas'taki hastanede patlama

Sivas'taki hastanede patlama

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nin tüp bebek bölümünde meydana gelen patlamada AFAD ekipleri, sızan kimyasal gazı tahliye etti. Yaralananın olmadığı olayda, patlamanın karbon filtre cihazından kaynaklandığı belirtildi.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek bölümünde yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahalede bulunarak sızan kimyasal gazı tahliye etti.

Hastanenin 2. katında bulunan tüp bebek bölümünde, karbon filtre adı verilen alette henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine AFAD'ın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı olayda ekipler, patlama sonucu oluşan kimyasal gazı tahliye etti.

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