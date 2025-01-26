MİT Başkanı İbrahim Kalın Ahmed Şara ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin yeni lideri Ahmed eş-Şara ile görüşmek üzere Şam’a gitti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.Abone ol
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, beraberindeki heyet ile birlikte Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşmek için Şam'a gitti.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye'nin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile bir araya geldi.
MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü.