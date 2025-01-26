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Valilik duyurdu: Bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Valilik duyurdu: Bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak Valiliği, Bestler-Dereler, Gabar ve Cudi Dağı gibi birçok alanı 27 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında "özel güvenlik bölgesi" ilan etti. Vatandaşların can ve mal güvenliği için bu bölgelere izinsiz girmemeleri gerektiği duyuruldu.

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Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarındaki Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa bölgeleri, Suhurpaşa Yaylası, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesinin 27 Ocak- 10 Şubat'ta 15 gün geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, bu alanlara vatandaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.​​​​​​​​​​​​​​

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