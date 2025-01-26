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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü'nden maç sonu açıklama: Göztepe hazırlanmıştı ama...

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü'nden maç sonu açıklama: Göztepe hazırlanmıştı ama...

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Göztepe karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını ve özellikle ikinci yarıdaki değişikliklerin oyuna büyük etkisi olduğunu belirtti. Foti, Allan Saint Maximin ve Filip Kostic'in katkısını vurgulayarak, takımın iyi bir performans sergilediğini ve galibiyetten memnun olduklarını ifade etti.

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Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Göztepe'ye karşı alınan 3-2'lik galibiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"Zorlu bir rakipti"

İlk yarıda topu çok iyi tutamadık. Doğru boşlukları bulamadık. Rakibimiz de ilk yarıda ikili mücadelelerde fark yarattı. İyi bir sezon geçiriyorlar. Zorlu bir rakipti. Biz perşembe günü de maç oynamıştık. Onun da etkisi oluyor. Göztepe, bu maça hazırlanmıştı. Ama takım bugün gösterdiği performansla 3 puan almasını bildi.

Değişikliklerin oyuna etkisi hakkında

("İkinci yarıda yapılan değişiklikler oyuna ne kadar etki etti?" sorusuna yanıt olarak)

Hiç şüphe yok ki Allan Saint Maximin ve Filip Kostic, çok etki etti. İkinci yarıda ruh olarak çok daha iyiydik. Takım olarak iyi bir iş çıkardık üçüncü bölgede. Sonuçtan dolayı mutluyuz çünkü zor bir maç olacağını biliyorduk.

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