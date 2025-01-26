Acun Ilıcalı'dan olay 'Talisca' açıklaması

Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 yenerken, Asbaşkan Acun Ilıcalı, Talisca transferine Galatasaray'ın da dahil olduğunu açıkladı. Ilıcalı, Talisca'nın şu an Fenerbahçe futbolcusu olarak hissettiğini belirterek, rakiplerinin transferle ilgili bazı girişimlerde bulunduğunu, ancak kendilerinin bu konuda hayal kırıklığına uğramadığını ifade etti.

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Süper Lig'de Göztepe'yi sahasında 3-2 yenen Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından Asbaşkan Acun Ilıcalı, çarpıcı açıklamalar ayptı.

Acun Ilıcalı, Talisca transferine rakipleri Galatasaray'ın dahil olduğunu söyledi.

"Talisca kendini Fenerbahçe futbolcusu olarak hissediyor"

Ilıcalı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Rakip takımımız Talisca konusunda son günlerde bazı girişimlerde bulundu. Transferde böyle şeyler var, olmadı derlerse gerekli şeyleri açıklarız. Talisca şu anda kendini Fenerbahçe futbolcusu olarak hissediyor. Allah'a şükür bu konularda hayal kırıklığı yaşamıyoruz." dedi.