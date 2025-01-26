BIST 10.105
DOLAR 35,68
EURO 37,48
ALTIN 3.178,91
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Acun Ilıcalı'dan olay 'Talisca' açıklaması

Acun Ilıcalı'dan olay 'Talisca' açıklaması

Fenerbahçe, Göztepe'yi 3-2 yenerken, Asbaşkan Acun Ilıcalı, Talisca transferine Galatasaray'ın da dahil olduğunu açıkladı. Ilıcalı, Talisca'nın şu an Fenerbahçe futbolcusu olarak hissettiğini belirterek, rakiplerinin transferle ilgili bazı girişimlerde bulunduğunu, ancak kendilerinin bu konuda hayal kırıklığına uğramadığını ifade etti.

Abone ol

Süper Lig'de Göztepe'yi sahasında 3-2 yenen Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından Asbaşkan Acun Ilıcalı, çarpıcı açıklamalar ayptı.

Acun Ilıcalı, Talisca transferine rakipleri Galatasaray'ın dahil olduğunu söyledi.

"Talisca kendini Fenerbahçe futbolcusu olarak hissediyor"

Ilıcalı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Rakip takımımız Talisca konusunda son günlerde bazı girişimlerde bulundu. Transferde böyle şeyler var, olmadı derlerse gerekli şeyleri açıklarız. Talisca şu anda kendini Fenerbahçe futbolcusu olarak hissediyor. Allah'a şükür bu konularda hayal kırıklığı yaşamıyoruz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kartalkaya'daki facianın yankıları sürüyor! 2 isme tutuklama talebi...
Kartalkaya'daki facianın yankıları sürüyor! 2 isme tutuklama talebi...
Hakan Fidan'dan Irak'ta diplomasi trafiği!
Hakan Fidan'dan Irak'ta diplomasi trafiği!
Kolombiya'dan ABD'ye 'göçmen' şoku!
Kolombiya'dan ABD'ye 'göçmen' şoku!
Belarus'ta sandık çıkış anketi sonuçları belli oldu!
Belarus'ta sandık çıkış anketi sonuçları belli oldu!
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü'nden maç sonu açıklama: Göztepe hazırlanmıştı ama...
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü'nden maç sonu açıklama: Göztepe hazırlanmıştı ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Valilik duyurdu: Bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Valilik duyurdu: Bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Sivas'taki hastanede patlama
Sivas'taki hastanede patlama
MİT Başkanı İbrahim Kalın Ahmed Şara ile görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın Ahmed Şara ile görüştü
Özel hastanedeki korkunç iddialar sonrası soruşturma başlatıldı
Özel hastanedeki korkunç iddialar sonrası soruşturma başlatıldı
ABD Dışişleri Bakanı'nın ilk icraatı ölüm tehdidi oldu!
ABD Dışişleri Bakanı'nın ilk icraatı ölüm tehdidi oldu!
Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin!
Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin!