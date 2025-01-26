Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdürü tutuklandı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 15'e yükseldi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, yangına müdahalede ihmal iddiaları kapsamında tutuklanırken, diğer 6 şüpheli daha cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında otelin sahibi, yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında inceleme sürüyor.

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Bolu​'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma gitgide derinleştiriliyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun tutuklandı.

6 KİŞİ DAHA PARMAKLIKLAR ARDINDA

Savcılık'taki sorguları tamamlanan zanlılardan 6'sı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine yollandı. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Böylece tutuklu sayısı 15'e yükselmiş oldu. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheliden 3'ü işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilmişti. Gülener ve Coşkun tutuklandı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE İTFAİYE MÜDÜRÜ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİM KARŞISINDA

Yangına müdahalede ihmalleri bulunduğu iddia edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve bir itfaiye personeli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan Gülener, Coşkun ve İ.A., Bolu Adliyesi’ne gönderildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden otelin iç mimarı A.B. serbest bırakılırken, diğer üç kişi tutuklama talebiyle Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Gazelle Otel Genel Müdürü A.D’nin ise savcılık sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

9 KİŞİ CEZAEVİNE YOLLANMIŞTI

Daha önce gözaltına alınan 14 kişiden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve diğer çalışanlardan 6 kişi tutuklanmıştı. İş güvenliği uzmanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Daha önce gözaltına alınan 14 kişiden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz ve diğer çalışanlardan 6 kişi tutuklanmıştı. Böylece toplam 9 kişi cezaevine yollanmıştı.