Hakan Fidan'dan Irak'ta diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile bir görüşme yaptı. Ayrıca, Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile de ayrı ayrı görüştü.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, ziyarette bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ta Savunma Bakanı Abbasi ile bir araya geldi.

Bakan Fidan ayrıca, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.