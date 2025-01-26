BIST 10.105
DOLAR 35,68
EURO 37,48
ALTIN 3.178,91
HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan'dan Irak'ta diplomasi trafiği!

Hakan Fidan'dan Irak'ta diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile bir görüşme yaptı. Ayrıca, Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile de ayrı ayrı görüştü.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, ziyarette bulunduğu Irak'ın başkenti Bağdat'ta Savunma Bakanı Abbasi ile bir araya geldi.

Bakan Fidan ayrıca, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kolombiya'dan ABD'ye 'göçmen' şoku!
Kolombiya'dan ABD'ye 'göçmen' şoku!
Belarus'ta sandık çıkış anketi sonuçları belli oldu!
Belarus'ta sandık çıkış anketi sonuçları belli oldu!
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü'nden maç sonu açıklama: Göztepe hazırlanmıştı ama...
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü'nden maç sonu açıklama: Göztepe hazırlanmıştı ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Valilik duyurdu: Bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Valilik duyurdu: Bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Sivas'taki hastanede patlama
Sivas'taki hastanede patlama
MİT Başkanı İbrahim Kalın Ahmed Şara ile görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın Ahmed Şara ile görüştü
Özel hastanedeki korkunç iddialar sonrası soruşturma başlatıldı
Özel hastanedeki korkunç iddialar sonrası soruşturma başlatıldı
ABD Dışişleri Bakanı'nın ilk icraatı ölüm tehdidi oldu!
ABD Dışişleri Bakanı'nın ilk icraatı ölüm tehdidi oldu!
Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin!
Nefes kesen maç Fenerbahçe'nin!
Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçında TS Tabriz'i mağlup etti
Persepolis, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçında TS Tabriz'i mağlup etti
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp dalga geçmişlerdi! 3 kişi gözaltında
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayıp dalga geçmişlerdi! 3 kişi gözaltında