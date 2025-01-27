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Usta oyuncu Füsun Demirel ateş püskürdü: Oğlum ölümden döndü

Usta oyuncu Füsun Demirel ateş püskürdü: Oğlum ölümden döndü

Oyuncu Füsun Demirel, Dubai-İstanbul uçuşunda oğlunun tavuklu sandviçten zehirlenerek ölüm tehlikesi atlattığını duyurdu. Hastanede tedavi gören oğlunun durumunun iyi olduğunu belirten Demirel, havayolu şirketinden şikayetçi olduklarını ve yolculara benzer ürünlerden kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

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"Bahar" dizisinde hayat verdiği "Gülçiçek" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Füsun Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kötü haber duyurdu. Demirel resmi X hesabından yaptığı paylaşımında, 25 Ocak'ta saat 03.20'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinden İstanbul'a dönmek için uçağa bindiğini söyledi.

OĞLU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ünlü oyuncu oğlunun, uçakta yediği tavuklu sandviçten zehirlendiğini duyurdu. Demirel, hemen hastaneye kaldırılan oğlunun tedavi sonucu hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayı savcılığa taşımadan önce sosyal medya üzerinden takipçilerine duyurmak istediğini belirten Demirel, havayolu şirketinden şikayetçi olduklarını aktardı. Demirel, "Kimse uçakta tavuklu sandviç falan yemesin" diyerek uyarıda bulundu.

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