BIST 10.105
DOLAR 35,69
EURO 37,38
ALTIN 3.167,66
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de komşular arasında kavga! Yaralılar var

Kocaeli'de komşular arasında kavga! Yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan, sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Abone ol

502/2 Sokak'ta komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların da kullanıldığı kavgada, A.D, M.Y, N.Y, D.Y, L.K. ve Y.K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD tüm dış yardımları durduruldu
ABD tüm dış yardımları durduruldu
Usta oyuncu Füsun Demirel ateş püskürdü: Oğlum ölümden döndü
Usta oyuncu Füsun Demirel ateş püskürdü: Oğlum ölümden döndü
Los Angeles'ta villası yanan Kenan Doğulu'dan açıklama
Los Angeles'ta villası yanan Kenan Doğulu'dan açıklama
DMM'den 'erkeklere dul maaşı' iddialarına açıklama
DMM'den 'erkeklere dul maaşı' iddialarına açıklama
Acun Ilıcalı'dan olay 'Talisca' açıklaması
Acun Ilıcalı'dan olay 'Talisca' açıklaması
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdürü tutuklandı
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve itfaiye müdürü tutuklandı
Hakan Fidan'dan Irak'ta diplomasi trafiği!
Hakan Fidan'dan Irak'ta diplomasi trafiği!
Kolombiya'dan ABD'ye 'göçmen' şoku!
Kolombiya'dan ABD'ye 'göçmen' şoku!
Belarus'ta sandık çıkış anketi sonuçları belli oldu!
Belarus'ta sandık çıkış anketi sonuçları belli oldu!
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü'nden maç sonu açıklama: Göztepe hazırlanmıştı ama...
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü'nden maç sonu açıklama: Göztepe hazırlanmıştı ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Valilik duyurdu: Bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Valilik duyurdu: Bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi