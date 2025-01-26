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DMM'den 'erkeklere dul maaşı' iddialarına açıklama

DMM'den 'erkeklere dul maaşı' iddialarına açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "SGK, erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu" iddialarının manipülasyon içerdiğini açıkladı. DMM, 2008 öncesinden itibaren dul maaşı için cinsiyet ayrımı yapılmadığını ve şartları sağlayan dul kadın veya erkeklerin bu haktan yararlanabildiğini belirtti. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi istendi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medyada gündem olan 'Dul maaşı' ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada şöyle denildi; Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “SGK, erkeklerin de artık dul maaşı alabileceğini duyurdu” iddiası manipülasyon içermektedir.

2008 öncesi; SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme bulunmamaktadır.

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı statülerinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun belirttiği koşulları sağlayan dul kadın veya erkek; evlenmemek şartıyla, çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabilmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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