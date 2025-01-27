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Los Angeles'ta villası yanan Kenan Doğulu'dan açıklama

Los Angeles'ta villası yanan Kenan Doğulu'dan açıklama

ABD'nin Los Angeles bölgesinde 7 Ocak'ta çıkan orman yangınları 28 kişinin ölümüne, 16 bin yapının zarar görmesine ve 250 milyar dolarlık bir kayba yol açtı. Yangında, Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin 1,2 milyon dolarlık villasının da kül olduğu ortaya çıktı. Doğulu, "Bizden daha kötü durumda olanlar var, süreci sigorta ve işlemlerle yöneteceğiz" dedi.

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ABD’nin Los Angeles bölgesinde 7 Ocak’ta çıkan orman yangınları, 28 kişinin ölümüne ve 16 bin yapının yok olmasına veya hasarına neden olmuştu.

28 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınların 250 milyar doları (8 trilyon 921 milyar TL) aşkın bir zarara yol açtığı belirtildi.

SAAT VE DOĞULU ÇİFTİNİN 1 MİLYON 200 BİN DOLARLIK VİLLASI KÜL OLDU

Alevlerin etkilediği bölgede birçok Türk ünlünün de evi vardı. Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin 1 milyon 200 bin dolarlık villasının kül olduğu ortaya çıktı.

YANGIN SONRASI İLK AÇIKLAMA

Kenan Doğulu, önceki gün Arnavutköy'deki bir otoparkta aracını park etti. Basın mensuplarını görünce şaşıran Kenan Doğulu, geçtiğimiz haftalarda Amerika'daki Los Angeles yangınında yanan evi hakkında açıklama yaptı.

"BU SÜREÇLE UĞRAŞACAĞIZ GİBİ"

Doğulu, "Teşekkür ederim geçmiş olsun dilekleriniz için. Çok önemli değil aslında çünkü bizden daha kötü durumda olanlar var. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. İşlemler, sigorta falan nasıl olacak bakacağız. Bundan sonrası daha önemli. Bu süreçle uğraşacağız gibi." dedi.

Ardından sokakta yürüyerek bir stüdyoya girdi.

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