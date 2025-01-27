Kar beklerken bahar yeniden geliyor! Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ocak Hava durumu tahminlerini yayımladı. Kar ve soğuk hava alarm durumu geride kalırken yurt genelinde güneşli günler başlıyor. Buna karşın bazı bölgeler için buzlanma, don, pus ve sis uyarısı geldi. İşte 27 Ocak hava durumu tahminleri...

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Türkiye​, kış​ mevsiminin en sert geçmesi beklenen dönemde pastırma yazına merhaba dedi. Geçtiğimiz haftalarda art arda yaşanan soğuk​ ve yağışlı hava geçişlerinin ardından yurda kış ortasında adeta bahar geldi. Son hava durumu raporlarına göre Güneş birkaç bölge hariç ülke genelinde önümüzdeki günlerde de yüzünü göstermeye devam edecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (27 OCAK)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, bugün yurdun doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis olayları görülebilir. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise ısınmaya bağlı olarak çığ tehlikesi devam ediyor. Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU​

Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Çanakkale: 15°C

Edirne: 12°C

İstanbul: 12°C

Kırklareli: 10°C



EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Afyonkarahisar: 10°C

Denizli: 16°C

İzmir: 17°C

Manisa: 16°C



AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis etkili olabilir.

Adana: 20°C

Antalya: 20°C

Hatay: 16°C

Mersin: 19°C



İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara: 12°C

Çankırı: 11°C

Eskişehir: 13°C

Konya: 11°C



BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülebilir

Bolu: 14°C

Düzce: 16°C

Kastamonu: 11°C

Zonguldak: 14°C



ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu. İç ve yüksek kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor. Çığ tehlikesine dikkat!

Amasya: 12°C

Artvin: 8°C

Samsun: 14°C

Trabzon: 12°C



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgede buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak. Doğudaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi var.

Erzurum: -2°C

Kars: 0°C

Malatya: 7°C

Van: 3°C



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu. Kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.

Diyarbakır: 12°C

Gaziantep: 12°C

Siirt: 13°C

Şanlıurfa: 14°C