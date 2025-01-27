Denetim yetkisi tartışmaları! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bolu'daki yangın faciasındaki denetim yetkisi tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

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tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı, Başak Şengül ile Doğru Yorum programında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un tv100'e özel açıklamalarını paylaştı.

Bolu'daki yangın faciasında denetim yetkisinin kime ait olduğu tartışmalarına yanıt veren bakan Ersoy, "Bütün dünyada olduğu gibi bizde de sorumluluk itfaiyede. İtfaiye de sadece belediyelerde var." dedi.

Bakan Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:

''Bizim denetim içeriğimiz, sınıflama ve tür denetimi. Tür dediği yıldızlama sınıflama derken burası pansiyon mu hotel mi tür derken de burası kaç yıldızlı? Biz bunu denetleriz. Biz açılış olurken de iş yeri çalışma ruhsatı istiyoruz yani olmazsa olmazı iş yeri çalışma ruhsatıdır. Bu ruhsatın içinde de yangın yeterlilik belgesi var. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de sorumluluk itfaiyede. İtfaiye de sadece belediyelerde var. "