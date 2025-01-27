Kartalkaya faciasında yeni gelişme! Grand Kartal'ın sahibinin diğer oteli de kapatıldı

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 19’a yükseldi. İşletme sahibi Halit Ergül’ün diğer oteli Gazelle Resort & Spa, geçici olarak kapatıldı. Açıklamada, otelin kapalı olduğu dönemde misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal ve iade işlemlerinin hızla tamamlanacağı belirtildi.

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Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, otelin sahibi Halit Ergül’ün diğer işletmesi olan Gazelle Resort & Spa Otel için geçici kapatma kararı alındı.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı. İş güvenliği uzmanı E.K. ve otelin mimarı Ali B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, Ergül’ün diğer oteli olan Gazelle Resort & Spa Otel’de çalışan 6 kişi daha tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Coşkun ve bir itfaiye personelinin de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 19’a yükseldi.

GAZELLE RESORT & SPA GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Olayın ardından Gazelle Resort & Spa Otel yönetimi, sosyal medya ve haberlerdeki bilgi kirliliği nedeniyle geçici kapatma kararı aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son dönemde sosyal medyada ve haberlerde yer alan yanıltıcı bilgiler ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, Gazelle Resort & Spa yönetiminin inisiyatifiyle geçici bir süreliğine kapatma kararı alınmıştır. Bu karar, otelin faaliyetlerinin durdurulması ve hukuki sürecin tamamlanması süresince, doğru bilgilerin kamuoyuna iletilmesi adına alınmıştır.”

MİSAFİRLER İÇİN TEDBİRLER ALINDI

Açıklamada, otelin kapalı olduğu dönemde misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için iptal ve iade işlemlerinin hızla tamamlanacağı belirtildi. Rezervasyonlar ve diğer işlemlerle ilgili gerekli önlemlerin alındığı, bu süreçte misafir memnuniyetine öncelik verileceği vurgulandı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bolu’daki faciaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürerken, kamuoyunun dikkatleri hem yangının çıkış nedenine hem de sorumlulara odaklanmış durumda.