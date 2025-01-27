Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok." ifadeleri kullanıldı.