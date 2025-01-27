Metro Türkiye'den Metro Chef markasıyla deniz ürünlerine 5 yeni ürün

Metro Türkiye, deniz ürünleri kategorisinde Metro Chef markasıyla hazırlanan beş yeni ürünü müşterileriyle buluşturdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye, taze balık reyonundaki ürün çeşitliliğini artırarak Marine Karides, Marine Karışık Deniz Ürünleri, Marine Füme Çiroz Uskumru, Marine Füme Ahtapot ve Marine Füme Midye çeşitlerini ürün portföyüne ekledi.

Yeni ürünler, marine edilen deniz ürünleri ile sıcak ve soğuk mezelerden ana yemeklere kadar çeşitli yemeklerle uyumlu şekilde kullanılabiliyor. Sirke ve tuz karışımında saklanarak hazırlanan ve marinat teknolojisiyle üretilen bu ürünler, hem lezzet hem de pratiklik sunmayı hedefliyor.

Marine Füme Çiroz Uskumru, Marine Füme Ahtapot ve Marine Füme Midye gibi ürünler, meşe dumanında fümelenerek tüketime hazır hale getiriliyor.

Şirket, otel mutfaklarından ev sofralarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip ürünlerle hem profesyonel mutfaklar hem de bireysel tüketiciler için kolaylık sağlamayı hedefliyor.