Bağcılar'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da, hafriyat kamyonunun çarptığı kişi yaşamını yitirdi.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Sancaktepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir pastaneden çıkan Kenan Çal (65), yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Bu sırada sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 KNH 755 plakalı hafriyat kamyonunun çarptığı Çal, aracın altında kaldı.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Çal'ın cenezesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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