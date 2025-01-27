Sabancı çifti kayak tatiline gitti, tepkiler gecikmedi! Nazlı Sabancı önce paylaştı sonra sildi...
Özel hayatıyla gündeme gelen Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı ile kayak tatiline çıktı. Nazlı Sabancı’nın sosyal medyada yaptığı paylaşım, Türkiye’yi yasa boğan yangın faciasının ardından tepki topladı.
Son dönemde özel hayatıyla dikkat çeken iş insanı Hacı Sabancı'nın 4 yaşında Uzay isimli çocuğun biyolojik babası oldu iddia ediliyordu.
Adli Tıp Kurumu'nun DNA raporu yüzde 99.9 Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu ortaya çıkardı.
Hacı Sabancı, sonuçlanan davanın ardından ailesiyle birlikte sessiz kalmayı tercih etti. Eşi Nazlı Sabancı ise bu süreçte sosyal medyada paylaşımlar yaparak, eşine olan desteğini gösterdi.
Hacı Sabancı ve ailesi, son olarak kayak tatiline çıktılar. Nazlı Sabancı kayak yaparken çekilen fotoğraflarını paylaşınca tepki çekti.