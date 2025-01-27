Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için zaman gerekiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında olası bir görüşme için ABD'den henüz sinyal almadıklarını ve daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

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Rusya’nın görüşmeye hazır olduğunu belirten Peskov, Belarus seçimleriyle ilgili olarak ise Lukaşenko’nun zaferinden memnuniyet duyduklarını ve Batı’dan gelen eleştirileri değerlendirme gereği görmediklerini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşebilecek olası bir görüşme için ABD'den herhangi bir sinyal almadıklarını belirtti. Peskov, görüşmenin düzenlenebilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov, görüşmeye ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Putin’in ABD’ye gitme ihtimali sorulduğunda Peskov, “Bu, liderlerin böyle bir görüşmeyi uygun gördükleri bir zamanda istişare edilerek kararlaştırılır. Şimdiye kadar Amerikalılardan herhangi bir sinyal almadık, bu yüzden kendi takvimimiz üzerinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın görüşmeye hazır olduğunu dile getiren Peskov, “ABD tarafı da hazır görünüyor. Görünüşe göre belirli bir zaman gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

BELARUS SEÇİMLERİNE DAİR AÇIKLAMA

Peskov, Belarus’ta yapılan cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığı seçim sonuçlarına değinen Peskov, “Müttefikimizin başarısı nedeniyle mutluyuz. Batı’dan seçime dair gelen seslere gelirsek son derece tahmin edilebilirler ve değerlendirme lüzumu görmüyoruz.” ifadelerini kullandı.