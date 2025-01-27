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Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu! Birçok ilde hissedildi

Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu! Birçok ilde hissedildi

Gelen son dakika haberine göre  Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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 Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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