Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu! Birçok ilde hissedildi

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Abone ol
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Foto Galeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekibi, Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı