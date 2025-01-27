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Amedspor-Sakaryaspor maçı için taraftar yasağı kararı

Amedspor-Sakaryaspor maçı için taraftar yasağı kararı

Trendyol 1. Lig'in 22'nci haftasında Amedspor ile Sakaryaspor arasında 2 Şubat Pazar günü Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için konuk takım taraftarlarına yasak getirildi.

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Amedspor, 2 Şubat Pazar günü Sakaryaspor’u konuk edecek. İl Spor Güvenlik Kurulu, karşılaşma öncesi Sakaryaspor’a taraftar yasağı getirdi.

Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında toplanan Diyarbakır İl Spor Güvenlik Kurulu'nca "Sakarya ve farklı illerden gelecek konuk ekip taraftarlarının Diyarbakır’a alınmaması" kararı alındı.

KARARIN GEREKÇESİ

AmidaHaber'de yer alan habere göre; karar gerekçesi, önceki maçlarda sıkıntı yaşandığı, benzer olayların tekrar etme riski bulunduğu, Diyarbakır’ın imajına zarar verilmemesi, birlik ve beraberliğin sekteye uğramaması olarak belirtildi.

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