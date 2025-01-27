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Cezaevinden 3 gün önce çıkan madde bağımlısı genç, babaanesi ve dedesini öldürdü!

Cezaevinden 3 gün önce çıkan madde bağımlısı genç, babaanesi ve dedesini öldürdü!

Mersin'in Mut ilçesinde saat 11.00 sıralarında bir evde meydana gelen korkunç olayda, madde bağımlısı olduğu iddia edilen 20 yaşındaki H.A., tartıştığı babaannesi 70 yaşındaki Gülizar ve dedesi 74 yaşındaki Hüseyin Ateş'i bıçakla boğazlarını keserek öldürdü. H.A.'nın 3 gün önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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Mersin'in Mut ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen H.A. (20), tartıştığı babaannesi Gülizar (70) ve dedesi Hüseyin Ateş'i (74) bıçakla boğazlarını keserek öldürdü. Cezaevinden 3 gün önce çıktığı belirtilen H.A. yakalandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. H.A. ile evlerinde kaldığı babaannesi Gülizar Ateş ve dedesi Hüseyin Ateş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü, H.A. bıçakla babaannesi ve dedesinin boğazını kesip, kaçtı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ateş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Gülizar ve Hüseyin Ateş’in cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, H.A.'yı kaçtığı evden 1 kilometre uzaklıkta yakaladı.

Gözaltına alınan H.A.'nın 3 gün önce cezaevinden tahliye olduğu, babası M.A.'nın da 4 yıl önce sahte içkiden hayatını kaybettiği belirtildi.

Şüphelinin sorgusu sürüyor.

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