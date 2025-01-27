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Mersin'de torun dehşeti! Geçen hafta cezaevinden çıkmış

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mersin'de torun dehşeti! Geçen hafta cezaevinden çıkmış

Mersin'in Mut ilçesinde dedesi ve büyükannesini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre Hüseyin (74) ve eşi Gülizar Ateş (70) ile eve gelen torunları H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında dedesi ve büyükannesini bıçaklayan zanlı, olay yerinden kaçtı. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen çiftin cenazeleri, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince çarşı merkezinde yakalanan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

H.A'nın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve geçen hafta cezaevinden çıktığı iddia edildi.

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