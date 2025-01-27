Erzincan'da bu 2 hayvanı avlamak yasaklandı

Erzincan'da önemli bir haber geldi... Yetkililer tarafından 2 hayvanın avlanmasına yasak getirildi.

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Doğa Koruma Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü 2024-2025 Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda bölgede II. grup kuşlar kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik ve I. grup memeli av hayvanlarının yabani tavşan, ada tavşanı, tilki ve kaya sansarının av sezonu, 26 Ocak 2025 tarihi itibariyle sona erdiğini duyurdu.

Belirtilen tarihten sonra yasaklanan hayvanları avlayanlar hakkında yasal işlem yapılacağına dikkat çekildi.