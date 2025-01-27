BIST 9.976
DOLAR 35,73
EURO 37,62
ALTIN 3.163,41
HABER /  GÜNCEL

Erzincan'da bu 2 hayvanı avlamak yasaklandı

Erzincan'da bu 2 hayvanı avlamak yasaklandı

Erzincan'da önemli bir haber geldi... Yetkililer tarafından 2 hayvanın avlanmasına yasak getirildi.

Abone ol

Doğa Koruma Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü 2024-2025 Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda bölgede II. grup kuşlar kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik ve I. grup memeli av hayvanlarının yabani tavşan, ada tavşanı, tilki ve kaya sansarının av sezonu, 26 Ocak 2025 tarihi itibariyle sona erdiğini duyurdu.

Belirtilen tarihten sonra yasaklanan hayvanları avlayanlar hakkında yasal işlem yapılacağına dikkat çekildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'de İran için casusluk iddiası: İki asker tutuklandı
İsrail'de İran için casusluk iddiası: İki asker tutuklandı
Bakan Kurum, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile bir araya geldi
Bakan Kurum, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile bir araya geldi
Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla öldüren anne intihar etti
Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla öldüren anne intihar etti
Belçikalı futbolcu Nainggolan tutuklandı
Belçikalı futbolcu Nainggolan tutuklandı
Mersin'de torun dehşeti! Geçen hafta cezaevinden çıkmış
Mersin'de torun dehşeti! Geçen hafta cezaevinden çıkmış
İsrail'de 2 asker tutuklandı! Sebebi ise...
İsrail'de 2 asker tutuklandı! Sebebi ise...
Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de faaliyete başlayacak
Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de faaliyete başlayacak
Cezaevinden 3 gün önce çıkan madde bağımlısı genç, babaanesi ve dedesini öldürdü!
Cezaevinden 3 gün önce çıkan madde bağımlısı genç, babaanesi ve dedesini öldürdü!
Amedspor-Sakaryaspor maçı için taraftar yasağı kararı
Amedspor-Sakaryaspor maçı için taraftar yasağı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, acılı aileleri arayıp dalga geçenlere tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, acılı aileleri arayıp dalga geçenlere tepki
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin bir gözaltı daha!
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin bir gözaltı daha!
Ekrem İmamoğlu'ndan otel yangınına ilişkin açıklama:Masa başında oyun kurgulamadan...
Ekrem İmamoğlu'ndan otel yangınına ilişkin açıklama:Masa başında oyun kurgulamadan...