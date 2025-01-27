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Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla öldüren anne intihar etti

Şanlıurfa'da iki kızını tabancayla öldüren anne intihar etti

Şanlıurfa'da bir anne 14 ve 8 yaşlarındaki iki kızını tabancayla vurarak öldürdü. Anne kızlarını katlettikten sonra aynı tabancayla yaşamına son verdi.

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Karaköprü ilçesine bağlı Alibaba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan S.Y. (38) henüz öğrenilemeyen nedenle kızları A.Y. (14) ile N.Y'yi (8) silahla vurdu. Anne S.Y. daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliği, olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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